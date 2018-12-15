Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Овечкин стал героем выездного матча с "Каролиной", который его команда выиграла по буллитам 6:5. Россиянин в этой встрече оформил хет-трик и тем самым установил несколько новых достижений.

Прежде всего, Александр вышел на 11-е место по количеству хет-триков за карьеру в НХЛ, сравнявшись со знаменитым финном Теему Селянне - на счету Овечкина теперь 22 матча, в которых он минимум трижды поражал чужие ворота. Примечательно, что россиянин стал автором хет-трика во втором матче подряд.

"Я даже не знаю, что на это сказать, я лишь делаю свою работу, - сказал Овечкин после игры. - В НХЛ не так-то просто забрасывать. Я играю с великими хоккеистами, которые мне помогают, так что мне лишь остается заниматься своим делом".

Еще одно достижение Овечкина связано с реализацией большинства. Одну из шайб в ворота "Каролины" Александр забросил, когда его команда имела численное преимущество. Это позволило капитану "столичных" выйти на первое место в истории НХЛ по голам в большинстве в составе одного клуба - на его счету теперь 237 шайб в большинстве. В общей же сложности Овечкин идет на шестом месте по голам в неравных составах за всю историю лиги.

Также, поразив ворота "Харрикейнс", россиянин повторил личный рекорд результативной серии, которая теперь насчитывает 13 матчей. За эти игры Овечкин набрал 20 очков (14+6). Сейчас на его счету в сумме 26 шайб, он уверенно возглавляет гонку снайперов лиги.