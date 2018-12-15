Полиция Нюрнберга задержала подозреваемого в нападении на женщин

Полиция Нюрнберга задержала предполагаемого преступника, напавшего два дня назад в центре города на трех женщин. Две из них в возрасте 26 и 34 лет находятся в критическом состоянии, третья дама была срочно оперирована, сообщает портал SPON.

По версии следствия, в четверг вечером житель города за короткий промежуток времени напал с заточкой на трех женщин. По всей вероятности, это были случайные прохожие, спешившие домой с работы. Агрессор со своими жертвами не разговаривал, молча бил колющим предметом.

Для поимки преступника была создана следственная группа из сорока сотрудников полиции. Они провели детальный осмотр места происшествия, опросили свидетелей и пострадавшую даму 56 лет. На основании полученных данных создали фоторобот и психологический портрет нападавшего. В поле зрения попали несколько персон, которые могли находиться поблизости от места атаки.

В результате проделанной работы, вероятный преступник был задержан. Его ДНК совпало со следами на заточке, которая при внимательном осмотре была найдена на месте преступления. Полиция пока не говорит о теракте. Прокуратура исходит из попытки совершить тройное убийство.