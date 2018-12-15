Помпео потребовал отпустить задержанных в Китае канадцев

Двое граждан Канады, задержанные в Китае, должны вернуться на родину. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео, выступая перед журналистами по итогам встречи в формате "2+2" в Вашингтоне.

"Незаконное задержание двух канадских граждан неприемлемо. Они должны вернуться", - подчеркнул Помпео. На вопрос будут ли США добиваться возвращения канадцев домой, Помпео ответил, что США всегда добиваются, чтобы задержанные иностранцы были возвращены на родину. "Мы будем это делать и в данном случае", - цитирует Помпео РИА Новости.

В четверг канадский министр иностранных дел Христя Фрилан заявила, что страна потеряла связь с еще одним своим гражданином. Это Майкл Спэйвор - основатель компании, организующей культурные обмены с Северной Кореей, со штаб-квартирой в Китае. Позже в китайских СМИ появилось сообщение, что управление безопасности города Даньдун провинции Ляонин допросило Спэйвора в связи с подозрениями в причастности в подрыве национальной безопасности КНР. Ранее был задержан бывший канадский дипломат Майкл Ковриг, который также подозревается в подрыве нацбезопасности Китая.

Отношения Канады и Китая обострились на фоне задержания канадскими властями финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была арестована в Ванкувере первого декабря по просьбе Соединенных Штатов и обвиняется в нарушениях американских торговых санкций против Ирана. Верховный суд Британской Колумбии принял решение выпустить ее под залог.