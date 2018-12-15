Посольство РФ: Лондон отвлекает население от Brexit с помощью "Скрипалей"

Посольство России в Лондоне раскритиковало очередной информационный вброс в местных СМИ по "делу Скрипалей, который странным образом совпал с неудачей премьера Великобритании Терезы Мэй на саммите ЕС в Брюсселе по Brexit.

Статья в Guardian с рассказом двух полицейских, которые одними из первых пришли на помощь экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии после отравления, не приоткрыла завесу тайны инцидента в Солсбери. Материал является попыткой заполнить информационный вакуум вокруг этой истории, пояснил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

"Как и все остальные вбросы в британские СМИ на эту тему статья не содержит новых элементов, которые помогли бы понять, что, в конце концов, в действительности произошло в Солсбери 4 марта этого года", - считают в посольстве РФ.

Дипломаты отметили, что спустя девять месяцев после инцидента британские власти и правоохранительные органы так и не предоставили официальных результатов расследования. Российская сторона также не уведомлена о состоянии здоровья Скрипалей. При этом следствие ведется нетранспарентно, все детали дела засекречены как от российской стороны, так и британской общественности.

"Данный материал является продолжением серии попыток британских властей заполнить информационный вакуум вокруг всей "темной" истории со Скрипалями, а также отвлечь внимание общественности от ситуации с Brexit", - подчеркнул представитель российского посольства.

Официальный представитель МИД Мария РФ Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в британский Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот. В них содержалось требование о предоставлении России доступа к расследованию и пострадавшим гражданам РФ, а также запросы о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, однако ответа на них до сих пор не последовало.