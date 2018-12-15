Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика

Владимир Путин в субботу встретился с мальчиком, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета.

Артем Пальянов живет в поселке Тайцы в Ленинградской области. Он - один из пяти тяжелобольных ребят, мечты которых Путин обещал исполнить.

Перед заседанием Совета по культуре и искусству президент встретился с Артемом и его семьей в овальном зале Константиновского дворца, чтобы поговорить за чашкой чая. Путин поинтересовался, как мальчику пришла мысль посмотреть на Северную столицу с высоты птичьего полета. Артем ответил, что любой город, "интересно посмотреть свысока".

Владимир Путин поздравил Артема и его брата с отцом, которые также присутствовали на встрече, с Новым годом и показал маршрут, по которому Артем полетит на вертолете над Санкт-Петербургом. После этого Путин сам проводил их до вертолетной площадки.

В начале декабря Владимир Путин, осматривая на форуме добровольцев стенд акции "Мечтай со мной", увидел на нем пять размещенных конвертов. Волонтеры сказали, что в них - письма с желаниями тяжелобольных детей, и предложили Путину выбрать одно из посланий. Президент забрал все письма.

В одном из конвертов находилось письмо от мальчика, который мечтает увидеть Петербург с высоты птичьего полета. Владимир Путин сказал, что в один из своих визитов в город на Неве исполнит детскую мечту.