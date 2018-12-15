Путин прокомментировал использование нецензурной лексики в поп-культуре

Владимир Путин назвал нецензурную лексику частью "нашей общей культуры", но призвал относиться к этому очень осторожно.

На заседании Совета по культуре и искусству продюсер Игорь Матвиенко поднял вопрос использования нецензурной лексики в современной поп-культуре и, прежде всего, современными рэп-исполнителями. Он также призвал дать равные права и для интернет-контента, и для традиционных СМИ. "Либо разрешить всем ругаться, либо никому", - пояснил свою мысль Матвиенко.

В ответ Владимир Путин пошутил. "Ваше предложение всем разрешить - это революционное предложение, можем начать прямо на Совете по культуре", - сказал он со смехом.

Путин также сообщил, что после Совета поедет к президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой. "А она специалист, бывший ректор университета, и она филолог, Людмила Алексеевна, крупный. Есть исследователи, которые занимаются исследованиями нецензурной лексики", - сказал президент.

По его словам, Вербицкая говорила, что нецензурная лексика - это часть русского языка. "Вопрос только в том, как это использовать. У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло и холодно. Это часть культуры, это часть нашей общей культуры. Поэтому относиться к этому нужно очень осторожно", - пояснил Путин.