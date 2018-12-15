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Рубрика: Власть

Путин выступил за увеличение финансирования библиотек

Текст: Айсель Герейханова

Президент призвал к усилению роли федерального и регионального бюджетов в финансировании библиотек.

Путин прокомментировал использование нецензурной лексики в поп-культуре

"В библиотеках работают скромные люди, внешне не такие яркие, их не знают миллионы, но они делают исключительно важную работу", - пояснил Путин на заседании Совета по культуре и искусству. Он также пообещал, что все предложения по развитию библиотечного дела будут внимательно изучены.

Директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев подчеркнул, что библиотека без книг существовать не может. "Как булочная. Представьте себе, мы хотим, чтобы в булочную ходило много людей, мы отремонтировали помещение, а хлеб туда не доставляем. И вот это ситуация сегодняшняя с библиотеками", - подчеркнул Афанасьев.

Он также попросил президента восстановить для оценки деятельности органов исполнительной власти критерий по наполняемости книг библиотеками.

Власть Работа власти Внутренняя политика Культура Литература Президент
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