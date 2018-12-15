Расследование "вмешательства РФ" стоило США $25 млн за 1,5 года

Власти США подвели промежуточные итоги расследования Минюста и спецпрокурора по т.н. "российскому вмешательству" в выборы президента 2016 г., передает РИА Новости. С мая 2017 г. по настоящее время из кармана налогоплательщиков на это было потрачено 25 млн долларов.

Как сообщается в совместном докладе, с мая по сентябрь 2017 года потрачено 6,7 миллионов долларов, а с октября по март 2018 года - 10 миллионов долларов, а с апреля по сентябрь 2018 года около 8,5 миллионов.

Итоги же расследования не могут порадовать его инициаторов: предъявлены обвинения 33 лицам и трем компаниям, а сколько из них дойдут до суда - предсказать не возьмется никто.

Президент США Дональд Трамп неоднократно указывал на необоснованность заявлений о российском вмешательстве, но оппонирующие ему в правительстве демократы поддерживают продолжение расследования, в ходе которого выдвигаются все новые и все более нелепые обвинения.