Белорусы за пять лет возвели в Калужской области 20 многоквартирных домов

На риторический вопрос: "Что нам стоит дом построить?" белорусские мастера градостроительства могут оперировать с коллегами из Союзного государства и выразительными цифрами статистики. Только за истекшие пять лет, например, ими возведено в Калужской области двадцать многоквартирных жилых домов общей площадью более ста тысяч кв.м.

Перспективы дальнейшего двухстороннего сотрудничества обсудили 15 декабря министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Глава российского региона, по информации БЕЛТА, отметил на встрече в белорусской столице эффективность местных строительных компаний. В настоящее время они возводят несколько многоэтажных жилых комплексов в Обнинске и Калуге.

Участники встречи договорились о продолжении сотрудничества и посетили некоторые из стройплощадок. Для эффективной реализации проектов за рубежом Минстройархитектуры создало холдинг с управляющей компанией "Белстройцентр". В его составе почти два десятка ведущих предприятий строительного комплекса. Холдинг применяет схему экспортного кредитного финансирования с участием Банка развития РБ. Сначала строители строят социальные объекты за кредитные средства, а затем российская сторона их выкупает.

Только за десять месяцев текущего года, уточняет агентство, предприятия отрасли экспортировали в Калужскую область продукцию на более чем $1,67 млн, что превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Основу экспорта составили полированное листовое стекло, строительные материалы, железобетонные конструкции и сборные детали.