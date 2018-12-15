Хуснуллин: Инвесторам предложат 25 коммерческих проектов в составе ТПУ

Об этом сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Произойдет это в течение будущего года. Общая площадь территорий составляет порядка 57 Га. На них будет построено 1,3 млн кв. м недвижимости различного назначения - от спортивных центров и объектов торговли, до офисов и жилья, - заявил в Марат Хуснуллин.

По его словам, на электронные торги выставят коммерческие проекты в составе ТПУ "Пятницкое Шоссе", "Некрасовка", "Нагатинская", "Лухмановская", "Юго-Восточная", ТПУ "Мневники", "Савеловская", "Мамыри", "Улица Дмитриевского", "Тимирязевская", "Тимирязевская", "Петровско-Разумовская", "Боровское шоссе", "Кленовый бульвар", "Молодежная", "Лермонтовский проспект", "Текстильщики", ТПУ "Печатники", "Аминьевское Шоссе".

Ранее первый замгенерального директора по девелопменту "Мосинжпроект"Альберт Суниев сообщал, что к настоящему времени инвесторы привлечены к реализации 13 коммерческих проектов в составе ТПУ.

"Коммерческая часть ТПУ - это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества между властью и инвесторами. Реализация только первых 13 проектов принесла городу около 1,6 млрд руб", - отметил Хуснуллин.