В центре Москвы мужчина попытался зарезать полицейского

В одном из центральных районов Москвы совершено нападение на полицейского.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, преступник ударил патрульного ножом в сердце. Сотрудника МВД спас бронежилет.

Инцидент произошел в пятницу поздно вечером на Лесной улице. Преступник решился напасть на сотрудника патрульно-постовой службы УВД Тверского района. Нападавшего удалось быстро задержать. С ним сейчас работают следователи. Уголовное дело возбуждено по 317 статье УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".