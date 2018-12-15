В Подмосковье полицейский пострадал при взрыве снаряда времен войны

Полицейский из московского района Марьина Роща пострадал при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве, несчастный случай произошел в субботу, 15 декабря. Полицейский был не при исполнении и в гражданской одежде.

По предварительным данным, на трассе А-108 он нашел снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас внезапно сдетонировал. Раненого увидел на дороге проезжавший мимо водитель и вызвал подмогу.

Полицейского доставили в больницу. По факту ЧП назначена проверка.