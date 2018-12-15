Россиянам дали возможность повлиять на судьбу Дальнего Востока

С 15 декабря каждый житель России сможет оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока на сайте дв2025.рф . Платформа создана совместно с ВЦИОМ в рамках реализации мероприятий по разработке Национальной программы развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года.

Президент России Владимир Путин поставил задачу разработать программу развития Дальнего Востока до 2025 года. Это масштабная задача, к решению которой мы бы хотели привлечь дальневосточников и всех жителей России, неравнодушных к будущему нашей страны, отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Для того, чтобы оставить предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения. Это нужно для корректной обработки поступающих предложений с учетом места жительства, принадлежности к той или иной возрастной и профессиональной группе.

Каждый пользователь сможет оставить неограниченное количество предложений в разных разделах сайта. Предложения могут касаться как развития Дальневосточного федерального округа в целом, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населенного пункта.

"Иногда есть решения, которые не лежат на поверхности, но они очень важны для людей. Например, многие говорят о том, что надо снизить стоимость авиабилетов и тогда будет развитие. А может, не это главное? Может, главное - комфортный самолет и возможность улететь хоть каждый день? Поэтому мы и хотим спросить у людей, что они действительно хотят. Из каких слагаемых, по их мнению, должно сложиться дальневосточное уравнение. Которое и решится в национальной программе развития Дальнего Востока", - рассказал "РГ" Александр Козлов.

25 декабря будет подключен модуль рейтингового голосования по поступившим предложениям. Голосования будут проведены по каждому из тематических направлений в соответствии с обозначенными разделами, а также среди зарегистрированных пользователей в каждом дальневосточном регионе для определения приоритетов развития для каждого из них.

С 31 января 2019 года на сайте заработает модуль экспертной работы. В рамках раздела предусмотрена возможность подачи развернутых документов, включая проекты нормативно-правовых актов, планов развития территорий, экономических обоснований для реализации отдельных мероприятий.