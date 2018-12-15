В Якутии 12 человек пострадали в ДТП с пьяным водителем

Две машины: УАЗ и Ford Escape столкнулись на дороге "Вилюй" в Якутии в субботу утром. Авария произошла на 769-м километре трассы.

По предварительным данным, водитль иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус со школьниками. В результате пострадали 12 человек, в том числе семеро детей.

В медучреждение доставили пятерых, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения республики Людмила Вербицкая

- Все они отправлены в Нюрбинскую Центральную районную больницу, - сказала она.

В региональном СК уточнили, что в одной из машин находились семеро детей, которые ехали на соревнования по волейболу из села Чукар в город Нюрба. Двое из них госпитализированы.