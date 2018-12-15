В Приамурье в ДТП с автомобилем полиции пострадали шесть человек

Авария с участием автомобиля ДПС произошла вчера вечером на трассе Благовещенск - Свободный, сообщает УМВД по Амурской области.

На 17-м километре дороги 25-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной ДПС. Травмы получили шесть человек, в том числе два сотрудника полиции.

У виновника аварии зафиксировали признаки алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.