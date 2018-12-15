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15.12.2018 06:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье в ДТП с автомобилем полиции пострадали шесть человек

Текст: Юлия Гарднер

Авария с участием автомобиля ДПС произошла вчера вечером на трассе Благовещенск - Свободный, сообщает УМВД по Амурской области.

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

На 17-м километре дороги 25-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной ДПС. Травмы получили шесть человек, в том числе два сотрудника полиции.

У виновника аварии зафиксировали признаки алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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