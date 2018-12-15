Опубликовано видео возвращения российских Ту-160 из Венесуэлы

В интернете появилось видеокадры возвращения стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы в Россию.

Судя по опубликованному ролику, это произошло в ночное время.

Для летчиков была организована торжественная встреча прямо на аэродроме. При этом им преподнесли хлеб с солью. Встреча проходила под шум двигателей, который практически заглушал все звуки.

В кадр попало название одного из самолетов "Николай Кузнецов". Судя по открытым источникам, аэродром его базирования находится в Энгельсе.

Ранее сообщалось, что полет двух бомбардировщиков проходил над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей. Благодаря воздушной дозаправке самолеты пролетели более 12 тысяч километров.

"Во время пребывания в Венесуэле экипажи дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря, получив практический опыт выполнения полетного задания в районе экватора в условии высокой влажности и температурных режимов, а также проведения совместных полетов с экипажами истребительной авиации ВВС Венесуэлы", - сообщили в Минобороны РФ.