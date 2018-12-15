Российские ракетоносцы Ту-160 вернулись из Венесуэлы

Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования в России после выполнения международного визита в Венесуэлу.

По данным Минобороны РФ, полет Ту-160 проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей. Самолеты преодолели более 12 тысяч километров, выполнив дозаправку в воздухе, пишет РИА Новости.

Напомним, в Венесуэлу российские самолеты прибыли в понедельник. За время визита экипажи ВКС России и ВВС Боливарианской республики обменялись опытом, обсудили вопросы взаимодействия, а также провели совместный полет над акваторией Карибского моря, отработав взаимодействие в воздухе.