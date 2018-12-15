В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли четыре человека

В Назаровском районе Красноярского края в районе 41-го километра дороги Ачинск-Троицкое рейсовый автобус столкнулся с грузовиком Scania. В результате погибли четыре человека, сообщили в ГУ МВД региона.

Трагедия произошла накануне вечером в 16:45 по московскому времени.

В следовавшем в Ужур автобусе находились 38 пассажиров, 19 из них понадобилась помощь врачей. Все они были доставлены в медучреждения Назарово, Ужура и Ачинска.

Согласно последним данным, восемь человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. Среди погибших - пассажир и водитель автобуса, а также двое водителей Scania.

По факту нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которые стали причиной смерти нескольких людей, возбуждено уголовное дело. Ведется допрос свидетелей.

- Предварительная причина трагедии - неправильные действия водителей, - пояснила в рамках экстренной пресс-конференции замначальника ГУ МВД России по краю генерал-майор юстиции Тамара Белкина.