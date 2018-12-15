Президент потребовал не затягивать с созданием культурных кластеров в регионах

На заседании Совета по культуре и искусству Владимир Путин обратил внимание на задачу по созданию в регионах России крупных культурных кластеров. По его словам, они должны собрать на одной площадке филиалы ведущих творческих организаций.

Города, где появятся первые кластеры, уже определены - это Владивосток, Кемерово, Калининград, Севастополь. Кроме того, уже выбраны творческие вузы, музеи, театры, которые там будут представлены. "Надо не затягивать с запуском этих важных проектов, использовать при их реализации лучшие отечественные и зарубежные наработки", - поручил Владимир Путин.

Президент указал на то, что в сфере музейно-выставочной деятельности можно опираться на успешный опыт государственного Эрмитажа.

"Прошу активно включаться в работу и органы власти на местах, создать все условия для общественной и экспертной дискуссии, которая позволит определить содержательное наполнение программ кластеров. И, конечно, важно решить такие насущные вопросы, как порядок содержания новых объектов, эксплуатация, финансирование, кадровое обеспечение", - отметил президент.