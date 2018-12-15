Путин: Надеюсь, что закон о культуре будет согласован к марту 2019 года

Президент назвал закон о культуре сложным документом и выразил надежду, что его удастся согласовать к марту следующего года.

"Это сложный документ, сложный процесс... Я надеюсь, что в марте следующего года удастся согласовать все параметры этого закона, имея ввиду, безусловно, и ваши предложения", - пообещал Путин на Совете по культуре и искусству, который проходит в эту субботу в Санкт-Петербурге.

Путин также пояснил, что в "администрации, да и в правительстве активно занимаются подготовкой закона о культуре". Кроме того, он добавил, что советник президента Владимир Толстой в настоящее время по его просьбе сейчас как раз и занимается "тем, что старается обобщить все предложения людей, которые в этой сфере работают".