Путин назвал способ "хватать и не пущать" неэффективным

На заседании Совета при президенте по культуре и искусству, которое в эту субботу проходит в Санкт-Петербурге, продюсер Игорь Матвиенко поднял вопрос о запрете концертов рэп-исполнителей в регионах России.

Владимир Путин на это ответил, что способ "хватать и не пущать" - не самый неэффективный. "Самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратно ожидаемому", - отметил он.

"Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью - если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас", - сказал Путин.

Президент пообещал, что этот вопрос еще будет обсуждаться с участием администрации президента и представителей Минкультуры.