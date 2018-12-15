Путин провел Совет по культуре и искусству

Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге Совет по культуре и искусству, на котором призвал избегать крайностей с запретами в культуре, высказался по поводу использования нецензурной лексики и пообещал посетить цирк.

На заседании обсуждались вопросы формирования и реализации национальной программы "Культура" на период до 2024 года.

"Глобальная конкуренция за создание лучших условий для самореализации, раскрытия потенциала каждого человека сегодня растёт, и ведущие страны мира, включая и нашу страну, Россию, справедливо видят в этом "ключ" к будущему", - сказал президент в начале заседания.

Он подчеркнул, что значимую роль здесь будет играть "создание живого, насыщенного культурного пространства, интересного, притягательного как для собственных граждан, так и всего мира". Президент отметил, что в целом проект национальной программы уже готов.

"Но, я думаю, очень важным является то, что мы можем обсудить не только на Совете, но и придать этому обсуждению более широкое звучание в профессиональном сообществе в целом”, - отметил Путин.

Многие участники заседания в ходе разговора обращали внимание на то, что организации сферы культуры требуют иного регулирования. Так, замдиректора Института экономики РАН Валентина Музычук отметила, что финансирование и бюджетирование с одной стороны организаций культуры, например, библиотек, а с другой - "полиции и собеса", одинаковое. Она призвала учитывать специфику культурных учреждений.

Путин согласился с ее доводами. Все эти нюансы будут учтены в новом законе о культуре. По словам Владимира Путина, параметры этого документа должны быть согласованы к марту 2019 года. В зависимости от сферы, которую представляли выступавшие на Совете, многие из них так или иначе указывали на необходимость дополнительного финансирования своего направления. Так, например, вопрос о пересмотре уровня заработных плат на Дальнем Востоке поднял директор Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева Виктор Шалай. Владимир Путин предложил к этому вопросу вернуться еще раз.

Другие участники заседания заявили о проблеме комплектования библиотек книгами: на это хватает денег.

"Это же не просьба моя помочь библиотекам, надо понимать, что мы имеем дело с тем, что библиотека без книг существовать не может. Как булочная. Представьте себе, мы хотим, чтобы в булочную ходило много людей, мы отремонтировали помещение, а хлеб туда не доставляем. И вот это ситуация сегодняшняя с библиотеками", - рассказал директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев.

Президент заявил, что власти должны тратить больше денег на библиотеки. "Тема чрезвычайно важная. Нужно будет, конечно, усилить роль федерального бюджета и региональных", - дал поручение Путин.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный попросил президента Путина увеличить дотации российским циркам. По его словам, существующая концепция развития циркового дела фактически невыполнима, потому что она подразумевает под собой лишение государственных дотаций и выхода цирков на полную самоокупаемость Владимир Путин заявил, что полная окупаемость цирков на сегодняшний день действительно нереалистична.

"Полная окупаемость цирков, особенно в регионах, конечно, не реалистична на сегодняшний день, хотя коммерческая составляющая в работе цирка, она очень большая", - пояснил он.

И добавил, что с существующими проблемами надо разбираться. Президент также поддержал Запашного, который пожаловался на попытки канадского "Цирка дю Солей” создать постоянную базу в России в Сколково.

"Это - по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю", - сказал он.

Путин добавил, что его позиция очень близка в этом вопросе к позиции Запашного. Запашный также пригласил Владимира Путина в Большой Московский цирк: в 2019 году цирку исполняется 100 лет. Он также обратил внимание, что глава государства все время делает пометки и записи.

"Вы можете туда записать: надо сходить в цирк?" - спросил он.

Президент ответил, что такая пометка уже сделана.

"Не поверите, как раз и записал. Но записал ещё и фамилию - Кобзон. Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет", - рассказал Путин.

Президент добавил , что обязательно сходит в цирк, так как обещал это Кобзону. В ходе заседания председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов призвал создать новую структуру по надзору за сохранением памятников культуры. Он напомнил о сгоревшей в нынешнем августе уникальной деревянной Успенской церкви 18 века в Карелии, о планах многоэтажной застройке в Томске, сноса старинных домой в Боровске.

Президент отметил, что подумает о создании новой структуры "хотя мы сейчас идем по пути различных сокращений”. Он также заявил о необходимости проанализировать работу регионов по сохранению объектов культурного наследия.

"Проблема того, как в регионах РФ идет работа по сохранению объектов культурного наследия - это самое главное. Действительно, 10 лет тому назад мы значительную часть полномочий в этой сфере передали регионам, по настоятельным просьбам регионов, которые ссылались на то, что из Москвы всего не видно, не уследить, очень много объектов материальной культуры разрушаются, а они, регионы, в соответствии с действующим законом, даже не могут отфинансировать их восстановление, поскольку это и полномочия Федерации, и собственность Федерации", - описал ситуацию Путин.

Еще одно предложение, которое заинтересовало Путина - идея о целевых наборах студентов из стран бывшего СССР в российские творческие вузы. Этот вопрос поднял ректор ВГИК Владимир Малышев.

"По целевому набору вы тоже правы. У нас во многих вузах есть такие студенты, обучающиеся за счет российского федерального бюджета, и в военных вузах, и в общегражданских вузах, ну а в творческих - тем более, вы абсолютно правы", - заявил президент.

Отдельно на заседании Совета поднимался вопрос о том, какой должна быть государственная политика в сфере современной музыки. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко рассказал о запретах концертов рэп-исполнителей в ряде регионов России. Президент на это ответил, что способ "хватать и не пущать" - не самый неэффективный.

"Самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратно ожидаемому", - отметил он.

"Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью - если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас", - сказал Путин.

Президент пообещал, что этот вопрос еще будет обсуждаться с участием администрации президента и представителей Минкультуры. Сам Матвиенко выступил с предложением учредить в России Фонд популярной музыки по аналогии с Фондом кино, образованным в 1994 году. В разговоре с президентом Матвиенко также заметил, что современный рэп держится на трех китах - на "сексе, наркотиках и протесте против всего". Путин в свою очередь заметил, что из трех китов его больше всего беспокоят наркотики. По словам президента, "это путь к деградации нации".

"Им нравится там где-то "за бугром" этим заниматься - бог в помощь, пускай что хотят, то и делают", - пояснил глава государства.

Матвиенко указал и на проблему использования нецензурной лексики в современной поп-культуре и, прежде всего, рэп-исполнителями. Он также призвал дать равные права и для интернет-контента, и для традиционных СМИ.

"Либо разрешить всем ругаться, либо никому", - пояснил свою мысль Матвиенко.

Кроме того Матвиенко предложил ввести в соцсетях специальную маркировку музыкальных произведений, в которых используется нецензурная лексика. В ответ Владимир Путин пошутил.

"Ваше предложение всем разрешить - это революционное предложение, можем начать прямо на Совете по культуре", - сказал он со смехом.

Путин также сослался на мнение председателя попечительского совета фонда "Русский мир" Людмилы Вербицкой, которая говорила, что нецензурная лексика - это часть русского языка.

"Вопрос только в том, как это использовать. У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло и холодно. Это часть культуры, это часть нашей общей культуры. Поэтому относиться к этому нужно очень осторожно", - пояснил Путин.

После заседания Совета первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко пояснил РГ, что все предложения будут рассматриваться.

"Предложений было много разных и интересных”, - сказал он.

А министр культуры Владимир Мединский уточнил, что по образцу Фонда кино предлагаемый Матвиенко Фонд музыки точно работать не может.

"Но было много разных предложений, надо подумать”, - пояснил министр.