Путин сходит в цирк, так как обещал Кобзону

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный пригласил Владимира Путина в Большой Московский цирк на столетие. Запашный обратил внимание, что глава государства все время делает пометки и записи. "Вы можете туда записать: надо сходить в цирк?" - спросил он.

Президент ответил, что такая пометка уже сделана. "Не поверите, как раз и записал. Но записал еще и фамилию Кобзон, Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет", - рассказал Путин. Президент добавил, что обязательно сходит в цирк, так как обещал это Кобзону.