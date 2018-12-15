В Крыму сорвавшийся с обрыва самосвал упал в аквапарк

На южном берегу Крыма, в районе Ялты самосвал, двигавшийся по горной дороге, упал с обрыва. При падении грузовая машина опрокинулась на территорию аквапарка, расположенной внизу гостиницы "Ялта Интурист". Об этом "РГ" сообщила сотрудник управления МВД РФ Ольга Богославская.

- Водитель не справился с управлением, выехав за пределы полосы движения, - сообщили "РГ" подробности происшествия. - В настоящее время проводятся следствие, действиям водителя будет дана правовая оценка.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Водитель успел выпрыгнуть из потерявшей управление машины. В аквапарке также нет пострадавших.

Горные дороги Крыма особенно опасны во время осадков, в последние дни обильно идущих над полуостровом. В районе гостиницы "Ялта Интурист" есть участки серпантина, требующие от водителей высокого профессионализма.