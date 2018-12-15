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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи по вине аптек дети отравились психоактивными препаратами

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи в ноябре-декабре текущего года пятеро несовершеннолетних отравились психоактивными лекарствами. По данным прокуратуры Краснодарского края, всему виной продажа этих препаратов без рецепта в местных аптеках.

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- В пяти аптеках одной из сетей производилась бесконтрольная свободная продажа таких лекарств. И это несмотря на наложенные Минздравом России ограничения на безрецептурную продажу противоэпилептических средств, - рассказали в ведомстве. - Что и привело к отравлению детей.

Как выяснилось, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности". В свою очередь, прокуратура поставила вопрос об аннулировании лицензии сети.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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