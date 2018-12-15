В Сочи по вине аптек дети отравились психоактивными препаратами

В Сочи в ноябре-декабре текущего года пятеро несовершеннолетних отравились психоактивными лекарствами. По данным прокуратуры Краснодарского края, всему виной продажа этих препаратов без рецепта в местных аптеках.

- В пяти аптеках одной из сетей производилась бесконтрольная свободная продажа таких лекарств. И это несмотря на наложенные Минздравом России ограничения на безрецептурную продажу противоэпилептических средств, - рассказали в ведомстве. - Что и привело к отравлению детей.

Как выяснилось, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности". В свою очередь, прокуратура поставила вопрос об аннулировании лицензии сети.