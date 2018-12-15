Роскомнадзор предупредил, что несколько сайтов по продаже билетов на елки нарушают закон "О персональных данных".

Представители Молодежной палаты при Роскомнадзоре обратились в службу, отметив, что на ресурсах, где продавали билеты на новогодние представления, велся сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки).

При этом владельцы этих сайтов не выполняют требования о защите персональных данных. Им грозит административный штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, предусмотренный для юридических лиц.

Владельцы сайтов-нарушителей вызваны в Роскомнадзор, чтобы подписать протоколы об административном правонарушении, сообщили в ведомстве.

Роскомнадзор просит информировать о подобных нарушениях посредством обращений через форму на сайте (тематика обращения - "Обработка персональных данных".)

Список сайтов, нарушающих обработку персональных данных граждан: