Представители Молодежной палаты при Роскомнадзоре обратились в службу, отметив, что на ресурсах, где продавали билеты на новогодние представления, велся сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки).
При этом владельцы этих сайтов не выполняют требования о защите персональных данных. Им грозит административный штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, предусмотренный для юридических лиц.
Владельцы сайтов-нарушителей вызваны в Роскомнадзор, чтобы подписать протоколы об административном правонарушении, сообщили в ведомстве.
Роскомнадзор просит информировать о подобных нарушениях посредством обращений через форму на сайте (тематика обращения - "Обработка персональных данных".)
Список сайтов, нарушающих обработку персональных данных граждан:
- 1. biletnaelki.ru
- 2. circuses.su
- 3. mega-bilet.ru
- 4. elkaarbat36.ru
- 5. Кремлёвская-елка.рф
- 6. vse-elki.ru
- 7. tickets-elka.ru (а на этом сайте вообще Санта-Клаус вместо Деда Мороза)
- 8. elki-moskva.ru
- 9. theticket.ru
- 10. kremlin-elka.su