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Рубрика: Экономика

РКН предупредил о незаконном сборе данных при покупке билетов

Текст: Татьяна Шадрина
Роскомнадзор предупредил, что несколько сайтов по продаже билетов на елки нарушают закон "О персональных данных".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Представители Молодежной палаты при Роскомнадзоре обратились в службу, отметив, что на ресурсах, где продавали билеты на новогодние представления, велся сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки).

Роскомнадзор вынес предупреждение музыкальным каналам за насилие

При этом владельцы этих сайтов не выполняют требования о защите персональных данных. Им грозит административный штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, предусмотренный для юридических лиц.

Владельцы сайтов-нарушителей вызваны в Роскомнадзор, чтобы подписать протоколы об административном правонарушении, сообщили в ведомстве.

Роскомнадзор просит информировать о подобных нарушениях посредством обращений через форму на сайте (тематика обращения - "Обработка персональных данных".)

Список сайтов, нарушающих обработку персональных данных граждан:

  • 1. biletnaelki.ru
  • 2. circuses.su
  • 3. mega-bilet.ru
  • 4. elkaarbat36.ru
  • 5. Кремлёвская-елка.рф
  • 6. vse-elki.ru
  • 7. tickets-elka.ru (а на этом сайте вообще Санта-Клаус вместо Деда Мороза)
  • 8. elki-moskva.ru
  • 9. theticket.ru
  • 10. kremlin-elka.su
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