Российские пловцы завоевали "золото" ЧМ в комбинированной эстафете 4x50 м

Мужская сборная России завоевала "золото" в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.

Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищев и Евгений Рылов финишировали с результатом 1.30,54, опередив американцев (1.30,90) и бразильцев (1.31,49).

Евгений Рылов, который плыл последний этап, признался, что эта победа - это переломный момент.

- Очень важно было победить. Во всех эстафетах здесь в Китае мы вторые, третьи, но не первые. И вот пробили результат. Произошел перелом. Ну и американцев обогнали. А они уже стали принципиальными соперниками, - заявил Рылов. - Впрочем, пока еще рано говорить, надо посмотреть, что произойдет на длинной воде. Но начало положено.

Климент Колесников, за которым был первый этап на спине, тоже остался доволен результатом.

- Хотелось золотую медаль в эстафете. Рад, что получилось. Чувствовалось, что могли выиграть. Все настраивались, - отметил Климент. - Я пытался приноровиться к неудобному кривому потолку, из-за которого постоянно врезаюсь в разделитель дорожки. Это же как с закрытыми глазами плыть. Сложно поймать координацию. После утренней квалификации знал, что стартуем по шестой дорожке. Поплавал по ней, чтобы найти ориентиры.

Напомним, что Евгений Рылов 14 декабря выиграл "золото" на дистанции 50 м на спине, а Климент Колесников победил на 100 м комплексом с рекордом соревнований.