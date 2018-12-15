РПЦ не подтвердила захват собора в Виннице

Пока митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), один из двух архиеерев канонической Украинской православной церкви, рискнул участвовать в так называемом "объединительном соборе", пришло известие, что в Виннице захвачен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Союз православных журналистов, утром к храму подъехали 20 молодых людей спортивного телосложения, они отобрали у охраны ключи.

Как позже сообщило РИА Новости, РПЦ не подтвердила захвата собора в Виннице.

"Информация по захвату собора в Виннице пока не подтверждается. Будем надеяться на лучшее", - сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Агентство "Интерфакс" назвало случившееся "полузахватом храма": верующие могу войти в собор, но храм наполнен сотрудниками СБУ.