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15.12.2018 15:13
Рубрика: Общество

РПЦ не подтвердила захват собора в Виннице

Текст: Елена Яковлева

Пока митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), один из двух архиеерев канонической Украинской православной церкви, рискнул участвовать в так называемом "объединительном соборе", пришло известие, что в Виннице захвачен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Союз православных журналистов, утром к храму подъехали 20 молодых людей спортивного телосложения, они отобрали у охраны ключи.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Легойда назвал трагифарсом попытку собрать людей в поддержку "объединительного собора"

Как позже сообщило РИА Новости, РПЦ не подтвердила захвата собора в Виннице.

"Информация по захвату собора в Виннице пока не подтверждается. Будем надеяться на лучшее", - сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Агентство "Интерфакс" назвало случившееся "полузахватом храма": верующие могу войти в собор, но храм наполнен сотрудниками СБУ.

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