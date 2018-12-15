РПЦ: Объединительный собор в Киеве ничего не означает

В Русской православной церкви "объединительный собор" в Киеве оценили как по сути ничего не означающий.

"Собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим "предстоятелем"", - такие итоги собора обозначил в комментарии агентству "Интерфакс" заместитель главы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.