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Рубрика: Общество

РПЦ: Объединительный собор в Киеве ничего не означает

Текст: Елена Яковлева

В Русской православной церкви "объединительный собор" в Киеве оценили как по сути ничего не означающий.

В Беларуси образование на Украине Автокефальной церкви назвали расколом

"Собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим "предстоятелем"", - такие итоги собора обозначил в комментарии агентству "Интерфакс" заместитель главы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

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