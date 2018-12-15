Саночник Репилов стал лучшим на этапе Кубка мира в США

В американском Лейк-Плэсиде завершился четвертый этап Кубка мира по санному спорту.

"Золото" этапа выиграл россиянин Роман Репилов. По итогам двух заездов он показал лучшее время - 1:43,048 секунды. Вторым с результатом 1:43,219 стал немец Йоханнес Людвиг, а замкнул тройку представитель Австрии Райнхард Эггер - 1:43,275.

Для Репилова эта победа стала первой в нынешнем сезоне. На данный момент он идет на пятом месте в общем зачете Кубка мира.

Отметим также, что на этапе в США в топ-10 оказался еще один россиянин. Семен Павличенко показал время 1:43,420 и с этим результатом занял шестое место.