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15.12.2018 18:42
Рубрика: Спорт

Сборная России разгромила чехов на Кубке Первого канала

Текст: Илья Соболев
Фото: Михаил Синицын
Сборная России разгромила чехов на Кубке Первого канала. Второй матч подопечных Ильи Воробьева, проходивший на столичной "Арене легенд", завершился со счетом 7:2 в пользу хозяев.

По сравнению с первым матчем против шведов (2:1) тренерский матч произвел в составе несколько перестановок. Во-первых, в заявку попали Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко, пропустившие первую игру. Они заменили травмированного Ивана Телегина и Антона Слепышева. Кроме того, коррективы коснулись и состава звеньев. Например, из первой тройки был выведен Максим Шалунов, а его позицию центрфорварда занял как раз Локтионов. А вот голкипер Илья Сорокин вопреки ожиданиям, остался в "рамке".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Забегая вперед, скажем, что все тренерские решения себя оправдали. Уже на третьей минуте стартового периода чехи оказались в меньшинстве, нарушив численный состав. В четверг россияне реализовали лишь одну попытку в большинстве. На этот раз подопечные Воробьева не стали откладывать дело в долгий ящик. Никита Гусев сделал размашистую передачу, а Василий Токранов мощным броском вколотил шайбу в сетку, первую, к слову, в составе сборной России - 1:0.

Ответ гостей получился молниеносным. Буквально в следующей атаке Доминик Кубалик удачно подправил щелчок партнера издалека. Судьи заподозрили у чеха игру высоко поднятой клюшкой, но после видеоконсультаций гол все-таки засчитали - 1:1.

Фактически, сборная Чехии реализовала один из своих немногих моментов в первом периоде. Большую его часть команда Милоша Ржиги провела в обороне, чему в немалой степени поспособствовала сама грязной игрой. Из-за удалений чехи почти половину 20-минутки отыграли в меньшинстве. Три удаления своей активностью у соперника спровоцировал уже упомянутый Кузьменко. Один раз пострадал Евгений Кетов, за удар которого чех Якуб Киндл получил еще и дисциплинарный штраф. Плюс гости еще раз нарушили численный состав. Жаль, что наши до перерыва наказали чехов лишь однажды: на 8-й минуте с еще передачи все того же Гусева отличился Николай Прохоркин - 2:1.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Во втором периоде россияне не стали сбавлять темп, и вскоре увеличили преимущество в счете. На 24-й минуте Григоренко классно сыграл на вбрасывании, а Локтионов в касание бросил без шансов для голкипера чехов Доминика Фурха - 3:1.

Чехи, кстати, продолжали дерзить, регулярно оставаясь в меньшинстве. Одно удаление схлопотали и наши, когда на скамейку присел Никита Нестеров.

Забавно, что при этом следующая шайба в матче была снова заброшена в равных составах. На 33-й минуте Кирилл Капризов поработал на "пятаке" и проткнул шайбу под Фурхом. Арбитры, правда, снова взяли паузу для видеопросмотра, причем довольно продолжительную, но гол в итоге засчитали - 4:1.

А вот по поводу следующего гола у судей никаких сомнений уже не возникло. На 38-й минуте Илья Каблуков стянул на себя почти всех чехов и оставил шайбу Кузьменко, который в борьбе с оппонентом все-таки смог бросить между щитков Фурху - 5:1.

Можно было предположить, что с таким комфортным преимуществом россияне поумерят свой пыл в третьем периоде, но нет. На 43-й минуте игру на себя снова взял Кузьменко: форвард сместился с фланга в центр и бросил под ловушку Шимиону Грубецу, который в перерыве сменил на воротах Фурха, - 6:1.

На 49-й минуте Кузьменко мог оформить и хет-трик, но не смог переиграть Грубеца в дуэли один на один. Чехи, в свою очередь, не отступились от своей хамоватой манеры игры. За удар в голову Капризова пятиминутный штраф получил Давид Мусил. К сожалению, еще раз проучить соперника за грубость у россиян не получилось. Даже, наоборот, при розыгрыше комбинации ошибся Григоренко, позволив Кубалику убежать на свидание с Сорокиным: Илья в третьем периоде успел сделать несколько классных сэйвов, но тут не спас - 2:6.
На Кубке Первого канала россияне стартовали с выигрыша у шведов

Зато реализовать большинство нашим удалось чуть позже. При игре четыре на четыре фол совершил Михал Булирж. Освободившимся на льду пространством почти тут же воспользовался Андрей Локтионов: оставшись в одиночестве перед Грубецом, он метнул шайбу вратарю точно в "домик" - 7:2.

Этот гол стал последним в суперрезультативном матче.

Напомним, завтра сборной предстоит сыграть с финнами на футбольном стадионе питерского "Зенита". В этой игре определится и победитель Кубка Первого канала.

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