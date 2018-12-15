Шойгу предложил главе Пентагона обсудить Договор о РСМД

Министр обороны Сергей Шойгу обратился к руководителю Пентагона Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия России и США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Несколько дней назад соответствующее обращение было передано атташе по вопросам обороны при посольстве США, однако американское военное ведомство никак на него не отреагировало.

Еще одно обращение министра обороны касалось ситуации в Сирии. В ноте была выражена обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на территории, подконтрольной США. Кроме того, была затронута проблема лагеря беженцев Эр-Рукбан.

В обоих сообщениях подчеркивалась готовность российского военного ведомства предметно обсуждать с коллегами из США актуальные вопросы совместной повестки.

"По прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало", - цитирует ТАСС официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

По его словам, это свидетельствует о нежелании США к аргументированному диалогу по решению проблем международной безопасности.