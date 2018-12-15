Силуанов допустил введение моратория на проверки самозанятых

Мораторий на проверки деятельности самозанятых может помочь вывести таких граждан "из тени". Такую точку зрения высказал первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в Казани на совместной коллегии министерства финансов республики, управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства Татарстана.

Сейчас многие самозанятые работают вне правового поля, поэтому не подвергаются надзору со стороны контролирующих органов. Создавая условия для выхода таких работников "из тени", важно предусмотреть, чтобы в этом плане для них ничего не изменилось, отметил Силуанов. Мораторий на проверки при переходе самозанятых на легальное положение мог бы в этом помочь. "Конечно, речь не идет о тех случаях, которые угрожают жизни и здоровью людей", - приводит слова Силуанова РИА Новости.

1 января в России стартует эксперимент по введению так называемого налога на профессиональный доход. В четырех регионах - Москве, Подмосковье, в Калужской области и Татарстане - самозанятые граждане с доходом не более 2,4 миллиона рублей в год смогут начать платить налог по ставке в 4% (для работающих с физлицами) и в 6% (для тех, кто имеет дело с ИП и компаниями) в упрощённом порядке. Для этого им нужно будет зарегистрироваться в специальном мобильном приложении и фиксировать в нем всю информацию о проведённых сделках.

В первый год действия за эксперимента самозанятых не будут подвергать никаким санкциям на нарушение правил работы с приложением. Изначально за не вовремя пробитый чек или его отсутствие в законопроекте о налоге на профессиональный доход были предусмотрены серьёзные штрафы, однако потом вступление в силу этой нормы решили отложить на год.