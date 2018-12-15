Новости

Киселев рассказал о разговоре с Путиным 16:04
Президент потребовал не затягивать с созданием культурных кластеров в регионах 16:00
Путин: Наркотики - это путь к деградации нации 15:58
Силуанов допустил введение моратория на проверки самозанятых 15:44
"Челси" накажет своих болельщиков за расизм 15:44
Эксперты определили лучшие и худшие автомобили на вторичном рынке РФ 15:43
Челябинский губернатор извинился за угрозы экс-заместителя инвалиду 15:40
Мякяряйнен выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Хохфильцене 15:20
Более 70 "желтых жилетов" задержаны в Париже 15:12
Исследование: что и сколько смотрели россияне в 2018 году 15:10
В Подмосковье полицейский пострадал при взрыве снаряда времен войны 15:05
Около 9 тысяч новобранцев Беларуси приняли присягу 14:53
Фото: Сталлоне опубликовал новый кадр из последнего "Рэмбо" 14:52
Вышел тизер сериала по черновикам Брюса Ли 14:45
Вратарь Навас в ближайшее время не покинет "Реал" 14:37
Биатлонистка Морозова выиграла спринт на этапе Кубка IBU 14:36
На МКАД машина загорелась после аварии 14:33
Вышел трейлер драмы Brexit с лысеющим Бенедиктом Камбербэтчем 14:33
Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились вполовину 14:32
Данила Козловский решил снять масштабный исторический фильм 14:22
Актриса отсудила почти 10 миллионов долларов за домогательства 14:09
Вышел откровенный русский трейлер лесбийского триллера о мести 13:57
Митрополит Онуфрий: Политики разъединяют Церковь на Украине 13:51
Вышел тизер мрачной американской комедии "Матрешка" 13:49
Появились постер и русский трейлер нового "Настоящего детектива" 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
15.12.2018 15:44
Рубрика: Экономика

Силуанов допустил введение моратория на проверки самозанятых

Текст: Юлия Кривошапко
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Мораторий на проверки деятельности самозанятых может помочь вывести таких граждан "из тени". Такую точку зрения высказал первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в Казани на совместной коллегии министерства финансов республики, управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства Татарстана.

Фото: AP
"РГ" публикует документы о налоговом режиме для самозанятых

Сейчас многие самозанятые работают вне правового поля, поэтому не подвергаются надзору со стороны контролирующих органов. Создавая условия для выхода таких работников "из тени", важно предусмотреть, чтобы в этом плане для них ничего не изменилось, отметил Силуанов. Мораторий на проверки при переходе самозанятых на легальное положение мог бы в этом помочь. "Конечно, речь не идет о тех случаях, которые угрожают жизни и здоровью людей", - приводит слова Силуанова РИА Новости.

1 января в России стартует эксперимент по введению так называемого налога на профессиональный доход. В четырех регионах - Москве, Подмосковье, в Калужской области и Татарстане - самозанятые граждане с доходом не более 2,4 миллиона рублей в год смогут начать платить налог по ставке в 4% (для работающих с физлицами) и в 6% (для тех, кто имеет дело с ИП и компаниями) в упрощённом порядке. Для этого им нужно будет зарегистрироваться в специальном мобильном приложении и фиксировать в нем всю информацию о проведённых сделках.

В первый год действия за эксперимента самозанятых не будут подвергать никаким санкциям на нарушение правил работы с приложением. Изначально за не вовремя пробитый чек или его отсутствие в законопроекте о налоге на профессиональный доход были предусмотрены серьёзные штрафы, однако потом вступление в силу этой нормы решили отложить на год.

Экономика Финансы Налоги
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силуанов допустил введение моратория на проверки самозанятых
В Минобороны РФ объяснили, почему Ту-160 достоин места в музее
ЕС, Россия и Украина запланировали встречу по газу на январь
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Вашингтон отложил введение повышенных пошлин на товары из КНР