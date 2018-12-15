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Рубрика: Общество

СМИ: Епифаний помогал ВСУ бороться против русских на Донбассе

Текст: Максим Макарычев

Жизненный путь выбранного съездом раскольников молодого главы так называемой "поместной православной церкви" Украины 39-летнего митрополита Епифания свидетельствует о том, что вся его карьера прошла под знаком русофобских настроений и борьбы с русским религиозным влиянием на Украине.

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Он посчитал за честь помочь украинской армии в борьбе против пророссийских ополченцев на Донбассе. По сообщениям СМИ, архиепископ Епифаний одним из первых украинских священников начал собирать среди своих прихожан гуманитарную помощь для ВСУ.

"Он одним из первых священников вышел на контакт с армией, и первая гуманитарная партия из приходов, расположенных в Киевской области, собиралась по инициативе митрополита Епифания", - написал на своей странице в Facebook православный священник Константин Холодов.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Согласно его официальной биографии, неизвестный широкой публике Епифаний (в миру - Сергей Думенко) родился в Одесской области, сделав головокружительную карьеру в среде украинского духовенства. Все дело в том, объясняет AFP, что он является родственником киевского патриарха-раскольника Филарета, который был отлучен от церкви Московским патриархатом за создание поместной церкви на Украине в 1992 году, после распада СССР. Престарелый Филарет (Денисенко) был реабилитирован Константинопольским Патриархатом в октябре этого года и по возрасту не стал баллотироваться на субботних выборах. Он поступил в Киевскую духовную семинарию УПЦ, которую закончил с отличием, затем обучался в Киевской духовную академии, после этого начав службу пресс-секретарем Ровенской епархии. В отличие от многих украинских православных священников, которые учились в России, Епифаний предпочел уехать в Греции и завершить свое обучение на философском факультете Национального университета Афин в 2006-2007 годах. Затем Филарет устроил его на работу своим секретарем, даровав титул архимандрита. В 2012 году молодой священнослужитель неожиданно получил титул архиепископа, а следующем году, к изумлению многих, стал митрополитом Переяславским и Белоцерковским, а фактически верноподданным заместителем Филарета, одновременно получив титул "местоблюстителя патриаршего престола".

В декабре 2015 года Епифаний опубликовал в одном из украинских СМИ русофобскую статью под названием "Долго ли будет ли Москва забирать украинские души?", обвинив российские власти в "подавления независимости страны". Его отличает радикальная позиция по отношению к Московскому патриархату и его священнослужителям. Епифаний 15 декабря обрел титул не патриарха, а митрополита Киевского и Всея Украины.

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6 января в Стамбуле он вместе с Порошенко должен получить томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея - документ, означающий завершение процесса получения независимости церкви. Епифания представил президент Порошенко, который позволил себе оскорбительные выражения в адрес России и прочитал строчки из стихов. "Прощай, немытая Россия", "До свиданья, наш сказочный Миша, возвращайся в свой сказочный лес".

Попытки Порошенко, отмечают наблюдатели, провести в митрополиты Симеона Винницкого не увенчались успехом.

Напомним, что в Русской православной церкви назвали "канонически ничтожным" прошедший в Киеве так называемый "объединительный собор".

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