Странное поведение Жан-Клода Юнкера сняли на видео

Необычным поведением отметился на саммите ЕС в четверг председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он взъерошил волосы одной из сотрудниц, прежде чем поцеловать ее в щеку. Тем самым вызвал немалое удивление яркой блондинки, сообщает британская газета Express.

Позднее, как показывает видео, Юнкер заметно изменился в лице, когда приветствовал на входе в зал другую женщину.

На саммите председатель Еврокомиссии отказался проводить дополнительные переговоры по Brexit, на которых настаивала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. "Наши британские друзья должны четко изложить, чего они хотят", - критиковал Юнкер.