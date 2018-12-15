Только два епископа канонической УПЦ прибыли на "объединительный собор"

Только 2 епископа из 97, принадлежащих канонической Украинской православной церкви, рискнули принять участие в так называемом "объединительном соборе", начавшемся 15 декабря в Киеве.

"Объединиться" с легитимизированными Константинополем раскольниками из разных неканонических общин захотели митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Дробинко), давно не скрывающий интереса к "проекту" новой церкви от Петра Порошенко и Константинопольского патриархата, и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). Об их участии сообщил глава Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский.

По некоторым сообщениям, инициаторы "объединительного собора" были уверены, что прибудут 10 епископов от канонической УПЦ.