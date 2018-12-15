Трамп анонсировал скорое заключение торговой сделки с Китаем

В скором времени США могут заключить с Китаем торговую сделку, чтобы покончить с разногласиями в этом вопросе. Уверенность в этом выразил в пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В своем Twitter он написал о том, что, по данным Пекина, экономика страны растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны с США. По словам Трампа, КНР заморозила повышение пошлин против американского импорта, и "у США все прекрасно". "Китай хочет заключить значительную и всеобъемлющую сделку, и это может произойти, причем довольно скоро!" - заявил глава Белого дома, пишет ТАСС.

В пятницу комитет по пошлинам при Госсовете КНР официально объявил о временной отмене повышения ввозных пошлин на продукцию американского автопрома - машин и комплектующих к ним. Их действие приостанавливается сроком на три месяца, начиная с первого января следующего года.

Ранее на встрече на полях саммита G20 в Аргентине Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. Глава Белого дома пошел на уступки, пообещав не повышать в два с половиной раза пошлины на китайские товары общей стоимостью двести миллиардов долларов в год.