Трамп анонсировал скорое заключение торговой сделки с Китаем

В скором времени США могут заключить с Китаем торговую сделку, чтобы покончить с разногласиями в этом вопросе. Уверенность в этом выразил в пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
В своем Twitter он написал о том, что, по данным Пекина, экономика страны растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны с США. По словам Трампа, КНР заморозила повышение пошлин против американского импорта, и "у США все прекрасно". "Китай хочет заключить значительную и всеобъемлющую сделку, и это может произойти, причем довольно скоро!" - заявил глава Белого дома, пишет ТАСС.
В пятницу комитет по пошлинам при Госсовете КНР официально объявил о временной отмене повышения ввозных пошлин на продукцию американского автопрома - машин и комплектующих к ним. Их действие приостанавливается сроком на три месяца, начиная с первого января следующего года.
Ранее на встрече на полях саммита G20 в Аргентине Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. Глава Белого дома пошел на уступки, пообещав не повышать в два с половиной раза пошлины на китайские товары общей стоимостью двести миллиардов долларов в год.
China just announced that their economy is growing much slower than anticipated because of our Trade War with them. They have just suspended U.S. Tariff Hikes. U.S. is doing very well. China wants to make a big and very comprehensive deal. It could happen, and rather soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 декабря 2018 г.