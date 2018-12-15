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Рубрика: В мире

Трамп назначил нового и.о. главы аппарата Белого дома

Мик Малвейни. Фото: AP Photo/Susan Walsh Мик Малвейни. Фото: AP Photo/Susan Walsh
Мик Малвейни. Фото: AP Photo/Susan Walsh

Исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома будет Мик Малвейни. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Пока Малвейни занимает должность директора административно-бюджетного управления Белого дома.

О назначении Трамп написал в Twitter, подчеркнув, что "Мик проделал выдающуюся работу в администрации". Американский лидер также сообщил, что нынешний глава аппарата Джон Келли останется в Белом доме до конца этого года. "Он большой патриот, и я хочу лично поблагодарить его за службу!" - цитирует Трампа РИА Новости.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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Трамп ищет главу аппарата уже третий раз за два года. Ранее он отправил в отставку адмирала Джона Келли, которого лично пригласил навести порядок в Белом доме в прошлом году после отставки Райнса Прибуса. По данным американской прессы, Келли и Прибус сталкивались со множеством трудностей в своей работе: отсутствие координации, упущения в процессе принятия решений и неожиданные решения Трампа, принимаемые без консультаций с советниками.

Отметим, что глава аппарата занимается координацией работы чиновников Белого дома с различными министерствами и ведомствами. Он занимается также подбором сотрудников и документооборотом, а также отвечает за рабочее расписание президента. Его назначение президентом не требует одобрения сената.

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