Трамп назначил нового и.о. главы аппарата Белого дома

Исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома будет Мик Малвейни. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Пока Малвейни занимает должность директора административно-бюджетного управления Белого дома.
О назначении Трамп написал в Twitter, подчеркнув, что "Мик проделал выдающуюся работу в администрации". Американский лидер также сообщил, что нынешний глава аппарата Джон Келли останется в Белом доме до конца этого года. "Он большой патриот, и я хочу лично поблагодарить его за службу!" - цитирует Трампа РИА Новости.
Трамп ищет главу аппарата уже третий раз за два года. Ранее он отправил в отставку адмирала Джона Келли, которого лично пригласил навести порядок в Белом доме в прошлом году после отставки Райнса Прибуса. По данным американской прессы, Келли и Прибус сталкивались со множеством трудностей в своей работе: отсутствие координации, упущения в процессе принятия решений и неожиданные решения Трампа, принимаемые без консультаций с советниками.
Отметим, что глава аппарата занимается координацией работы чиновников Белого дома с различными министерствами и ведомствами. Он занимается также подбором сотрудников и документооборотом, а также отвечает за рабочее расписание президента. Его назначение президентом не требует одобрения сената.
I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 декабря 2018 г.