Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик не испугался угроз радикалов и по-прежнему настроен защитить от посягательств Киево-Печерскую лавру, сообщают местные СМИ.

В адрес спортсмена поступили агрессивные заявления со стороны националистов, которые обещали атлету борьбу без правил. Они утверждают, что у боксера против толпы нет шансов.

Со своей стороны Усик пояснил, что в любом случае будет защищать лавру и не останется равнодушным к проблемам прихожан. "Если вы идете по улице, и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого", - уверен спортсмен в своей правоте.

Напомним, 23 ноября министерство юстиции Украины отменило решение о государственной регистрации права монашеской общины на пользование комплексом сооружений Успенской Почаевской лавры. После этого там были зафиксированы неоднократные появления больших групп националистов.