В Беларуси образование на Украине Автокефальной церкви назвали расколом

В Белоруской православной церкви назвали расколом случившееся сегодня образование на Украине Автокефальной поместной православной церкви. Об этом заявил председатель Синодального информационного отдела протоиерей Сергий Лепин.

"Эта церковь для нас с формальной точки зрения является раскольнической, и о контактах не может идти речи", - передает ТАСС слова протоиерея.

Контакты с новообразованной структурой, по его мнению, возможны лишь в общегражданской перспективе. При этом Лепин отметил важность сделанных Киевом обещаний не преследовать представителей канонической Украинской православной церкви.

Напомним, что на т.е. "объединительном соборе" в Киеве была создана новая церковная структура - Автокефальная поместная православная церковь, которую возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.