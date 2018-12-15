Федор Бондарчук официально объявил о том, что собирается снимать новый современный фильм про человека-амфибию. После выхода в прокат потенциального блокбастера по комиксам DC "Аквамен" (в российских кинотеатрах - с 13 декабря), нелегко ему будет это сделать. Костюмы и спецэффекты Бондарчук в своей работе на таком же уровне точно не осилит. Но есть один путь... "Аквамен" с точки зрения содержания и диалогов показал, что сценарный кризис существует не только в российском кинематографе. Так что победить голливудского гиганта можно в этой "стихии".

Перед выходом в прокат "Аквамена" в России по СМИ пронеслась волна осуждения комиксов и того, как плохо они влияют на психику подростков. Информационным поводом послужило исследование ученых. Такое впечатление, что пытались усиленно "подорвать" возможные кассовые сборы фильма. Однако наших подростков особо это не остановило. Переодевшись в костюмы героев "Лиги справедливости" - а Аквамен - один из этих персонажей, впервые удостоившийся отдельного фильма о себе - они пошли в кинотеатры. И люди постарше - фанаты тех же комиксов - тоже.

Что они увидели? Фильм режиссера Джеймса Вана, что длится почти два с половиной часа, к которому вполне подошло бы и название "Аквамен. Начало". Очень быстро проговоренную семейную историю о папе-смотрителе маяка и маме-подводной принцессе Атланне (в этой роли - Николь Кидман, которая, несмотря на элегантный возраст, смело демонстрирует, как хорошо выглядит в светлом обтягивающем комбинезоне-чешуе). Зрители даже не успевают проникнуться судьбой необычного ребенка Артура, призванного объединить море и сушу, уронить хотя бы одну слезинку. История рассказана быстрее, чем пролистывается пара страниц книжки комиксов. Зато совершен скорый переход к декорациям и съемкам Атлантиды. Честно говоря, когда в доме-маяке появляются грозные посланцы подводного мира с оружием в руках, которые намерены вернуть принцессу - беглянку - уже становится смешно: их костюмы сделаны так, что сразу же ощущаешь себя на празднике Нептуна. Однако параллельно проводятся другие сюжетные линии, и об условности костюмов, масок и грима в фильме на время забываешь. Так, стремительно повзрослевший получеловек-полуатлант Аквамен сталкивается с водным пиратом - Черной Мантой (в этой особо запоминающейся и ключевой роли - Яхья Абдул-Матин II). И вот тут уже настоящая битва на русской подводной лодке - одна из самых зрелищных сцен в фильме. Семейные отношения при этом не отступают на второй план. У Аквамена обнаруживается подводный сводный брат Орм (Патрик Уилсон), который намеревается стать царем объединенной Атлантиды и начать войну с сухопутными, то есть - с людьми. С этой минуты сюжет картины сворачивает в сторону темы-предвыборной кампании. Какой же царь - настоящий? Брат Орм отправляется по всем четырем государствам Атлантиды, вербуя где силой, где логикой, всех голосовать за него. Аквамен сомневается в своих возможностях, но на помощь ему приходит подводная принцесса Мера - дочь одного из царей Атлантиды (в этой роли - красавица, разбившая сердце не одному только Джонни Деппу, Эмбер Херд) и направляет его в нужную сторону.

Не мной замечено, что Аквамен в исполнении Джейсона Момоа поразительно похож на Никиту Джигурду. (Только не надо советовать брать Джигурду на главную роль Бондарчуку в "Человеке-Амфибии"). То есть - Аквамен никак не выглядит человеком нерешительным и сомневающимся, и меньше всего смахивает на Иванушку-дурачка. Тем временем и сюжет делает новый поворот - в сторону русских народных сказок. Для того чтобы стать царем, то есть выиграть выборы, Аквамену нужно попутешествовать по "тридевятым царствам" и добыть главную силу. В данном случае - не иглу Кащея, но трезубец отца его матери - царя Атлана. Только он поможет герою победить властолюбивого брата и выполнить свое предназначение - объединить в мирной жизни воду и сушу. Мера отправляется за трезубцем вместе с ним и по пути дает правильные советы, как Василиса Премудрая или как глава предвыборного штаба. Появится в Аквамене и дракон с несколькими головами, почти как Змей Горыныч. И можно будет провести даже аналогии с князем Гвидоном в "Сказке о царе Салтане", когда тот с матерью и с женой Царевной-лебедью будет искать справедливости и открывать для себя свои корни.

Конечно, вода, суша, а также воздух, не объединены в "Аквамене", например, как в фильме Кристофера Нолана "Дюнкерк", где потрясающие съемки всех трех стихий заставляют зрителя воспарить над креслами и забыть о попкорне. В "Аквамене" все силы ушли на создание подводного царства, что, в принципе понятно. Художники и гримеры фильма вместе с операторами могут смело подавать заявку на "Оскар", - с такой фантазией изображен и показан подводный мир. Некоторым моментам может позавидовать даже "Аватар" - видно, как технологии с момента его создания продвинулись вперед.

Глубины фильму-ожившему комиксу придают и два актера "тяжеловеса". Это Уиллем Дефо в роли наставника одного брата и советника второго - Вулку, и Дольф Лунгрен - он играет отца принцессы Меры подводного царя Нерея. Их роль в фильме не только привлечь поколение постарше, но и привнести в него смысл мудрости, столь необходимой при принятии важных решений. Однако эти линии теряются на фоне более зрелищных. Чего только стоит, например, битва на огненном ринге между двумя братьями. Сравнить ее можно лишь с битвой Тора и Халка в другом комиксе. Потому что Тор со своим братом Локи так зрелищно не бился, хотя их отношения также были непростыми.

Таким образом, три составляющие успеха "Аквамена" - это спецэффекты, костюмы и сцены битв. Аквамен - настоящая "бойцовая рыбка". Его татуировки, воинственные позы и умение драться могут заставить не одного человека пойти в тренажерный зал. Что касается сюжета и диалогов - они явно сделаны для того, чтобы это оттенить. Иногда даже кажется, что если бы на экране, как в комиксах, просто появлялись надписи, и герои ничего не говорили - действо было бы не менее увлекательным. И это следовало бы учесть при съемках продолжения Аквамена - а "крючок" после титров заброшен, и оно явно последует. Но уже, судя по всему, после того, как Федор Бондарчук снимет своего "Человека-амфибию".

Кстати



Режиссер "Аквамена" Джеймс Ван справился с фильмом о человеке двух миров, поскольку сам вырос на стыке двух культур. Как и исполнитель главной роли - Джейсон Момоа. "Почему я думаю, что Джейсон идеально подходит для этой роли? Рожденный на Гавайях, он рос в центре США и чувствовал, что не вписывается ни туда, ни туда. И я - азиатский парень, появившийся на свет в Малайзии и воспитанный в Австралии, - прекрасно его понимаю. Истинный австралиец, я сохранил свои китайско-малазийские корни", - говорит Джеймс Ван. Любопытно также, что Момоа в свое время в Айове изучал биологию моря, что явно помогло ему в работе над ролью Аквамена.