В Госдуме используют идеи молодых законодателей

В Подмосковье завершил работу двухдневный форум "Стратегия развития: вызов молодым", в котором приняли участие молодые законодатели и политики из разных регионов страны, а также из-за рубежа. Самые ценные предложения участников форума будут прорабатываться профильными комитетами Госдумы, обещали в нижней палате парламента.

Инициативы молодежи прошли профессиональный отбор экспертов МГЮА им. О.Е. Кутафина, а на площадке форума его участники смогли обсудить свои идеи с лидерами фракций, председателями профильных комитетов, учеными и экспертами. Всего в работе форума приняли участие молодые парламентарии и эксперты из почти 30 стран мира.

Проведение масштабного мероприятия станет ежегодным - такое предложение ранее выдвинул на открытии форума председатель ГД Вячеслав Володин, и участники, депутаты и эксперты его полностью поддержали, сообщил вице-спикер Петр Толстой.

Идеи молодежи пригодятся Госдуме - об этом говорил и глава нижней палаты, и другие парламентарии. Как пояснил Толстой, их проекты будут прорабатываться для дальнейшего учета в законотворческой работе, а сами молодые специалисты уже в ближайшее время могут войти в экспертные советы профильных комитетов Госдумы.

Внимание депутатов привлекли многие представленные работы по каждой из четырех тематических секций. В частности, это проект инвестиционной платформы республики Крым, предложения по правовому регулированию благотворительных пожертвований, а также по формированию законодательства в сфере робототехники.

Глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков особо отметил предложение по использованию цифровых технологий во взаимодействии с избирателями. "Обязательно постараюсь это применить, чтобы повысить свое качество, как депутата", - подчеркнул он.