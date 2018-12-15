В Мексике трое полицейских стали жертвами вооруженного нападения

В мексиканском штате Мичоакан три сотрудника федеральной полиции были убиты в результате вооруженного нападения. Об этом сообщает министерство общественной безопасности штата.

Полицейские были обстреляны неизвестными на дороге между городами Морелия и Патскуаро. Все трое стражей порядка от полученных ранений скончались на месте, пишет РИА Новости.

Мичоакан является одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США. Его контролируют две преступные группировки - "Семья из Мичоакана" и картель "Рыцари ордена тамплиеров", отделившийся в 2011 году от "Семьи". Между ними, а также другими картелями, ведется жестокая борьба за сферы влияния.