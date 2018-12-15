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15.12.2018 14:25
Рубрика: Власть

В Минобороны РФ объяснили, почему Ту-160 достоин места в музее

Текст: Юрий Гаврилов

После недельной командировки в Венесуэлу пара стратегических ракетоносцев Ту-160, а также военно-транспортные Ан-124 и Ил-62 вернулись на аэродромы базирования. Кадры ночной посадки "туполевых" и церемонию встречи экипажей хлебом-солью в гарнизоне Энгельс Саратовской области показал телеканал "Звезда".

Обратный маршрут авиагруппы проходил над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей. Ту-160 преодолели в воздухе более 12 тысяч километров и выполнили дозаправку топливом. Полет шел в строгом соответствии с международными правилами, а на отдельных его этапах наши ракетоносцы сопровождали норвежские истребители F-16.

Фото: EPA
Опубликовано видео возвращения российских Ту-160 из Венесуэлы

Известно, что в Латинской Америке экипажи дальней авиации выполнили патрулирование над акваторией Карибского моря и Венесуэлой, отработали задачи в районе экватора в условиях высокой влажности и температуры. Помимо этого были организованы совместные вылеты наших Ту-160 и венесуэльских истребителей. "В заключительный день международного визита делегации Воздушно-космических сил состоялась встреча командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего ВВС Венесуэлы дивизионного генерала Педро Альберто Хулиак Лартигес, - сообщили в Минобороны РФ. - Стороны обменялись мнением о ходе выполнения полетов российских и венесуэльских авиационных экипажей и обсудили вопросы военного сотрудничества. Кроме того, Кобылаш пригласил коллег принять участие в международном этапе конкурса летного мастерства "Авиадартс", который пройдет в рамках армейских международных игр "АрМИ-2019".

Уже после того, как  наши ракетоносцы покинули Венесуэлу, президент Мадуро заявил: визиты военных самолетов других стран в его республику продолжатся.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Минобороны оценили готовность Пентагона к диалогу

На заокеанский рейд российских "стратегов" достаточно нервно отреагировали в Вашингтоне. Сначала об этом визите очень грубо и недипломатично высказался госсекретарь США Майкл Помпео. Следом посол Соединенных Штатов в Колумбии Кевин Уитакер сравнил российские ракетоносцы с "музейными экспонатами". Реакция Минобороны РФ не заставила себя ждать. "В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160, на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Он напомнил американским дипломатам, что с момента создания по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО наши "туполевы" не имеют даже сопоставимых аналогов в США или любой другой стране НАТО. А с учетом начавшегося производства модернизированной версии стратегического ракетоносца - Ту-160М2 - данные преимущества только возросли. "Поэтому если и сравнивать стратегический ракетоносец Ту-160  с "музейным экспонатом", то исключительно для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения на зависть российским недоброжелателям", - отметил генерал.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и США
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