В Португалии 28 человек пострадали из-за схода трамвая с рельсов

В столице Португалии Лиссабоне в пятницу сошел с рельсов трамвай. Инцидент произошел вечером в районе Лапа. По свидетельствам очевидцев, трамвай пытался затормозить, после чего врезался в угол здания.

В результате пострадали не менее 28 человек, пишет ТАСС, ссылаясь на Daily Mirror. По информации издания, среди раненых могут быть двое несовершеннолетних подданных Великобритании.

Пожарные, прибывшие на место аварии, заявили, что состояние пострадавших не представляет угрозы для их жизней, они находятся под наблюдением врачей.

Что стало причиной схода трамвая - пока не сообщается.