Депутат Рады назвал Порошенко загнанной в угол крысой

В настоящий момент президент Украины Петр Порошенко является "крысой, загнанной в угол", заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".

По его словам, Порошенко попал в "политический капкан", когда после инцидента в Керченском проливе ему не удалось продавить в парламенте введение военного положения на два месяца и добиться переноса президентских выборов.

При этом ситуация в Керченском проливе свидетельствует о том, что солдаты являются разменной монетой. "Ведь вы не видите, чтобы воевали дети Порошенко, Турчинова, Пашинского. Воюют простые украинцы, они подвергаются риску в подобных провокациях, чтобы извлечь из этого политическую выгоду", - негодует парламентарий.

"С другой стороны, нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить и без политических потерь", - отметил он. Мураев не исключил новых провокаций, так как Порошенко сейчас особо опасен и будет бороться за власть до конца.