Каким станет пятый по счету общенациональный день протестных акций "желтых жилетов", намеченных на 15 декабря? "Черной субботой" с погромами и осквернением национальной святыни Триумфальной арки, как это было 1 декабря, или же по сценарию недельной давности, когда порядка было немного больше, хотя без столкновений и разбитых стекол не обошлось?

То, что "желтые жилеты" навестят французскую столицу, было заявлено их представителями накануне в ходе пресс-конференции в Версале. Их было два десятка, в том числе Присцилла Людовски, автор петиции против экологического налога на горючее, с чего, собственно, и началось неформальное движение, от которого вот уже месяц трясет всю Франции. Она заявила, что меры, изложенные президентом Эмманюэль Макрон в минувший понедельник, "недостаточны", а поэтому движение сохраняет "призыв к протестам в субботу".

Она также озвучила ряд требований "желтых жилетов", в том числе дополнительное снижение налогов на товары первой необходимости, электроэнергию, жилье, проведение "народных референдумов" по значимым вопросам, пересмотр в сторону понижения зарплат, пенсий и прочих привилегий членов правительства и других высокопоставленных чиновников. Как эти требования, так и инициативу провести манифестации в соцсетях поддержали двадцать с половиной тысяч человек. Правда, неизвестно, сколько неформалов предпочтут акции на местах, а сколько все-таки решатся на поездку в Париж.

В любом случае другой представитель "жилетов" Эрик Дрюэ, а его можно отнести к радикальному крылу, поместил на своей странице в Facebook такое сообщение: "О том, где встречаемся в Париже, сообщу 15 декабря в промежутке между 8 и 9 часами утра. Стартуем в 9:30".

Надо сказать, что далеко не все "жилеты" намереваются посетить в пятый раз французскую столицу. Группа умеренных неформалов, включая Жаклин Муро, которая также стоит у истоков движения, а она неоднократно осуждала погромы в ходе парижских событий, призвала единомышленников на время прекратить выступления и начать диалог с правительством.

По мнению умеренных, добившись уступок от Елисейского дворца, теперь следует развивать успех, но не на фоне баррикад и горящих автомобилей, а за столом переговоров.

Что касается властей, то они на этой неделе всячески отговаривали "желтых жилетов" от "пятого акта" протестной кампании. При этом ссылались как на вполне конкретные шаги властей по разрешению кризиса, так и на теракт в Страсбурге, который напомнил французам о том, что угроза со стороны исламистских радикалов остается и сейчас вполне реальной.

Кстати, министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщил, что за три дня до первой манифестации "желтых жилетов" спецслужбам удалось нейтрализовать террористическую ячейку, которая планировала напасть на участников протеста. Судя по всему, 15 декабря во Франции будут задействованы примерно такие же силы правоохранителей, что и неделю тому назад - в районе 85-90 тысяч человек.

Что касается Парижа, то столичный префект Мишель Дельпеш поведал о том, что для поддержания порядка на улицах и площадях города отмобилизованы восемь тысяч полицейских и жандармов.

"В прошлый раз мы достаточно неплохо справлялись с "желтыми жилетами",- заявил он. - Однако все-таки имели место сцены насилия и грабежей со стороны преступных элементов. Наша цель - справиться с этим явлением".

Под "преступными элементами" префект, естественно, имел в виду несколько сотен ультрарадикалов разной окраски и юных громил с проблемных окраин, для которых требования "жилетов" - пустой звук, а их акции - повод заняться разбоем. Тем временем парижские коммерсанты, владельцы ресторанов и кафе в центральных районах города, наученные горьким опытом, привычно заколачивают витрины досками, закрывают металлическими щитами, а муниципальные службы убирают с улиц все, что может послужить стройматериалом для баррикад, или в качестве метательных снарядов.