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15.12.2018 14:06
Рубрика: Экономика

За нарушения в обеспечении качества продуктов предложили штрафовать

Текст: Юлия Кривошапко

В России хотят ввести штрафы за нарушения по обеспечению качества пищевых продуктов, изделий и материалов. Такой законопроект поступил на рассмотрение Госдумы.

Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. Если они будут приняты, санкции для граждан составят от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, для юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Фото: Depositphotos.com
В интернете стали чаще покупать продукты питания

По действующему законодательству, пищевые продукты и различные изделия, которые имеют явные признаки недоброкачественности и представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, подлежат утилизации или уничтожению без проведения экспертизы.

До утилизации или уничтожения таких пищевых продуктов и изделий их владелец в присутствии представителя органа государственного надзора обязан изменить свойства таких пищевых продуктов, материалов и изделий любым доступным и надежным способом, исключающим возможность их дальнейшего использования по назначению.

На практике возникают такие ситуации, когда требования закона не исполняются. Как раз для таких случаев должны быть предусмотрены специальные санкции, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Экономика Товары и цены Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума
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