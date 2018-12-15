За нарушения в обеспечении качества продуктов предложили штрафовать

В России хотят ввести штрафы за нарушения по обеспечению качества пищевых продуктов, изделий и материалов. Такой законопроект поступил на рассмотрение Госдумы.

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. Если они будут приняты, санкции для граждан составят от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, для юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

По действующему законодательству, пищевые продукты и различные изделия, которые имеют явные признаки недоброкачественности и представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, подлежат утилизации или уничтожению без проведения экспертизы.

До утилизации или уничтожения таких пищевых продуктов и изделий их владелец в присутствии представителя органа государственного надзора обязан изменить свойства таких пищевых продуктов, материалов и изделий любым доступным и надежным способом, исключающим возможность их дальнейшего использования по назначению.

На практике возникают такие ситуации, когда требования закона не исполняются. Как раз для таких случаев должны быть предусмотрены специальные санкции, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.