На площади перед знаменитым парижским театром Гран-Опера около 400 "желтых жилетов" устроили митинг, который, как здесь считают, стал центральным событием их протестных акций во французской столице.

После того, как по призыву организаторов митинга "желтые жилеты" минутой молчания почтили память погибших при недавнем теракте в Страсбурге, перед ними выступили представители нескольких групп неформалов. Присцилла Людоски, одна из наиболее видных фигур движения, зачитала требования в адрес Елисейского дворца и французского правительства.

Среди них снижение налогов на все товары первой необходимости, тарифов на газ и электричество, строительство доступного для народа жилья. Было выдвинуто также требование урезать зарплаты министров и всех высокопоставленных государственных чиновников, а также ввести в стране на законодательной основе практику проведения "референдумов гражданской инициативы" по наиболее острым проблемам, стоящим перед страной. Это выступление было встречено аплодисментами всех собравшихся. Как сообщила Людоски, список требований был накануне отправлен премьер-министру Эдуару Филиппу.

Надо отметить, что подобное происходит впервые за всю, правда, недолгую, но бурную историю "желтых жилетов". Ранее подобных митингов и речей в ходе манифестаций в Париже не наблюдалось. Судя по всему, начался процесс трансформации во многом самостийного протестного движения в некую общественную или политическую организацию с пока еще не полностью сложившейся структурой.

Кстати, по подсчетам местных экспертов, если "желтые жилеты" решатся принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на весну будущего года, то они бы могли рассчитывать на 11-12 процентов голосов французских избирателей.

По завершению митинга манифестанты направились в сторону площади Республики, где к этому времени уже собралось несколько сотен их единомышленников.

Тем временем на Елисейских полях, а там к 15:00 (17:00) находилось около 300 протестующих, произошли стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ. Не имея защитных средств, многие из "жилетов" предпочли спасаться в ближайших кафе и закусочных, после чего ситуация на полях вернулась в более или менее спокойное русло.

По данным министерства внутренних дел, в протестных акциях во Франции участвуют сегодня 33500 человек. В Париже их - 2200. Задержано около ста манифестантов из них 63 находятся под стражей.

Пока трудно сказать, как будут развиваться события к вечеру. Однако уже сейчас ясно, что, по сравнению с предыдущими четырьмя субботами, нынешний день протестов "желтых жилетов" отмечен вполне заметным спадом их активности. Судя по всему, многие устали, других от поездок в Париж отпугнули погромы, а третьи решили принять участие в акциях на местах.