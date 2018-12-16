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16.12.2018 19:06
Рубрика: Экономика

Экономя ресурсы

2018 год прошел в "Транснефти" под знаком энергоэффективности и энергосбережения
Текст: Евгения Савина
Российская газета - Спецвыпуск №7746 (283)
О том, почему столь важна для трубопроводной компании работа по повышению энергоэффективности, что для этого уже сделано и какие цели намечены в будущем, рассказал вице-президент "Транснефти" Павел Ревель-Муроз.

Павел Александрович, что дал компании тематический год, каких результатов удалось добиться?

Павел Ревель-Муроз: "Транснефть" активно работает в направлении энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 2009 года. За это время удалось на 16 процентов снизить удельное потребление электроэнергии на единицу объема перекачанной нефти и нефтепродукта - это основной показатель, характеризующий энергоэффективность транспортировки по магистральным трубопроводам. Год энергоэффективности позволил акцентировать внимание на этом вопросе.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Мы провели более 500 мероприятий технического плана - замену насосов, электродвигателей, роторов, осветительных приборов и другого оборудования, которые позволяют повысить эффективность работы системы. Особо стоит отметить инновационный проект компании - высокоэффективную котельную на жидком топливе с КПД не менее 94 процентов, показатели которой превосходят все российские разработки. Мы планируем наладить выпуск таких котельных не только для собственных объектов, но и для сторонних потребителей.

В организационной части специалисты много работали со средними и высшими учебными заведениями, участвовали в выставках и конференциях. Эта работа будет продолжена и в будущем.

Почему сбережение электроэнергии является столь важным направлением работы?

Павел Ревель-Муроз: В производственной деятельности "Транснефть" использует значительное количество энергоресурсов, и основной потребляемый ресурс - электроэнергия. Среднегодовое ее потребление объектами компании достигает 14,5 миллиарда кВт/ч, что составляет около 1,3 процента от общего потребления электричества в России. Объем затрат на электроэнергию превышает 45 миллиардов рублей. Поэтому сбережение энергии - это прежде всего сокращение операционных затрат.

Затраты компании на электроэнергию превышают 45 миллиардов рублей в год, поэтому важно ее экономить

На каком уровне потребления электроэнергии находится "Транснефть" по оценкам международного аудита?

Павел Ревель-Муроз: Начиная с 2017 года в рамках аудита исполнения Долгосрочной программы проводится сравнение показателей энергоэффективности нашей деятельности с аналогичными зарубежными компаниями. За 2016 и 2017 годы такую работу проводила компания "КПМГ". Результаты сравнения показывают, что "Транснефть" по уровню удельных затрат энергоресурсов на единицу товарно-транспортной работы является одной из лучших в мире.

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Кроме того, аналогичное сравнение - бенчмаркинг энергоэффективности - проводится в рамках деятельности Международной ассоциации транспортировщиков нефти, в которую входят трубопроводные компании из России, Белоруссии, Украины, Венгрии, Чехии, Словакии и Китая. Его результаты также подтверждают высокий уровень энергоэффективности "Транснефти".

Какое применение находит в производстве альтернативная энергетика? Каковы перспективы этого направления?

Павел Ревель-Муроз: Первые образцы солнечных панелей смонтированы на линейной части в компании "Черномортранснефть" в 2015 году. НИИ "Транснефть" проведены исследования по оценке солнечной и ветровой активности в регионах, где размещены объекты компании. В марте этого года введена в эксплуатацию фотоэлектрическая станция мощностью 250 кВт на заводе "Русские электрические двигатели". Она обеспечивает освещение производственных помещений предприятия. А в сентябре заработала аналогичная фотоэлектрическая станция на центральной базе производственного обслуживания компании "Транснефть - Приволга". В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию еще одну подобную установку на Тюменском ремонтно-механическом заводе. Все оборудование для таких объектов отечественного производства.

14,5 миллиарда кВт/ч, или 1,3 процента от потребления электроэнергии в стране составляет электропотребление объектами "Транснефти"

Ведутся подготовительные работы по апробации солнечных коллекторов. Оборудование будет смонтировано на перевалочной нефтебазе "Грушовая" компании "Черномортранснефть". Разрабатываются общие технические требования к гибридным энергетическим установкам, использующим энергию солнца и ветра. Такие установки можно будет применять для энергоснабжения объектов линейной части магистральных трубопроводов.

Что касается перспектив, в рамках программ импортозамещения и энергоэффективности мы проводили аналитику, как и где на наших объектах можно применять те или иные виды альтернативных источников энергии. Вопрос в массовом применении этого оборудования стоит на оценке баланса целесообразности и срока окупаемости. В частности, для ветровой генерации нужны силовые установки, которые в России пока не производятся. Этот вопрос нужно решать на государственном уровне - для отдельной компании это экономически невыгодно.

Какие цели ставит компания в плане энергосбережения в будущем?

Павел Ревель-Муроз: В настоящее время разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2023 годы. В этот период планируется снизить удельное потребление электроэнергии на транспортировку на 1,9 процента и электроэнергии в целом - около 0,6 миллиарда кВт/ч, что в денежном выражении составит примерно 1,8 миллиарда рублей.

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Один из крупных проектов, который мы запланировали, - это оснащение перекачивающих станций частотно-регулируемыми приводами (ЧРП). Они регулируют число оборотов насоса в зависимости от требуемого объема перекачки нефти или нефтепродукта, что позволяет экономить электроэнергию напрямую. Такие аспекты требуют постоянного анализа и принятия решений с учетом экономической необходимости.

2019 год объявлен в "Транснефти" Годом охраны труда. Насколько этот аспект важен для компании?

Павел Ревель-Муроз: Компания "Транснефть" - это 116 тысяч сотрудников, и наша задача обеспечить их безопасную и эффективную работу. Охрана труда - это в первую очередь вопрос отношения работодателя к работнику. Мы объявили такой тематический год для того, чтобы акцентировать внимание на инвестициях в человеческий фактор. Запланировано участие "Транснефти" во Всероссийской неделе охраны труда-2019 в Сочи, проведение научно-технических конференций молодежи в ОСТ и различных конкурсов, организация открытых уроков в школах и вузах, ведь это будущее нашей компании. При этом работа по охране труда в "Транснефти" не ограничивается рамками тематического года, а носит постоянный и систематический характер. В компании внедрена и успешно функционирует система управления охраной труда, которая определяет приоритет охраны жизни и здоровья работников.

Справка

С 2009 года в компании на 16 процентов снизилось удельное потребление электроэнергии на транспортировку нефти. Экономия составила: по электроэнергии - 2,8 миллиарда кВт/ч на сумму 6,8 миллиарда рублей; по котельно-печному топливу - 35,9 тысячи тонн условного топлива на сумму 0,3 миллиарда рублей; по моторному топливу - 21,9 тысячи тонн условного топлива на сумму 0,5 миллиарда рублей; по тепловой энергии - 50,8 тысячи Гкал на сумму 0,1 миллиарда рублей.

Экономика Отрасли Нефть и газ
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